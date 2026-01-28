夢のKOSPI 5000ポイント韓国の株式市場が新記録行進を続けている。2025年6月4日の李在明（イ・ジェミョン）大統領の就任以後、韓国の総合株価指数であるKOSPI指数は約8ヶ月間で86%近く急騰し、G20国家の中でも断然最高の上昇率を記録している。今年1月22日にはKOSPI指数が取引中に5,019.54に達し、韓国株式市場開場して以来、初めて「夢の5000ポイント」を突破した。ただ、破竹の勢いである株式市場とは異なり、実物経済全般の沈滞