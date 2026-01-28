今日28日の近畿地方は、日本海側では断続的に雪や雨が降りますが、大阪など太平洋側では、晴れ間の出る所が多いでしょう。空気の乾燥した状態の続く所もあるため、火の取り扱いに十分注意をしてください。冬の天気分布この時季らしい寒さに今日28日の日本付近は西高東低の冬型の気圧配置になり、上空に寒気が流れ込む見込みです。近畿地方の日本海側では、断続的に雪や雨が降るでしょう。太平洋側では晴れ間の出る所が多いですが