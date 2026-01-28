少子高齢化に伴う「多死社会」の到来により、日本における葬儀件数は急増。経産省の調査によると、2023年に50万件を超えて過去最多を更新し、この20年間で約８割も増加したされる。葬儀業界の人手不足や火葬料の高騰は盛んに取り沙汰されているが、忘れられがちなのが葬儀の際に表出する「家族の問題」だ。「『まさか、うちの家族に限って』。 多くの人はそう信じています。しかし、それまで何とか保たれてきた平穏が、たった一度