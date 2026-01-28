欧州ミニバンに新風？シトロエンは近い将来、ミニバン（MPV）モデルを復活させる可能性があり、往年の『ピカソ』の精神を継承するかもしれない。【画像】芸術家の名を冠した欧州ミニバン【シトロエン・グランドC4ピカソを詳しく見る】全23枚昨年末、超小型6人乗り車の未来像としてコンセプトカー『ELO』を公開したシトロエン。その量産化は未定だが、社内ではミニバンの復活について検討されているようだ。1999年に生産開始され