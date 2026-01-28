長年研究を重ねてきたカーボンフェースが、ついに理想形へ！つるやの最新作「GOLDEN PRIX TR‐02」が満を持してこの秋、発売される。 新テクノロジー搭載のドライバーをはじめ、FW、UT、アイアンの進化のポイントと「GOLDEN PRIX TR‐02」がマッチする中・上級者が気にする”フィーリング”についてを、感覚の鋭さに定評のある今野一哉が、コース試打で徹底解説する。 【今野’s IMPRESSI