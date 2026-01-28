アメリカのトランプ大統領は、中西部ミネソタ州で移民当局の発砲により亡くなった男性について、「銃を所持しているべきでなかった」と述べました。アメリカトランプ大統領「彼が銃と弾が込められた弾倉を2つも持っていたことは気に入らない。とても悪いことだ。それでも残念に感じている」トランプ大統領は27日、ミネソタ州で移民当局の発砲により死亡したアメリカ人男性のアレックス・プレッティさんについて「事件当時、銃を