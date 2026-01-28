アメリカのトランプ大統領は27日、アメリカが仲介を進めるロシアとウクライナによる和平協議について、「まさに事態が動き出そうとしている」と述べ交渉のさらなる進展をにじませました。トランプ大統領：ウクライナとロシアではまさに事態が動き出そうとしている。ウクライナとロシアでは、非常に良い進展が起きている。トランプ大統領は記者団に対し、アメリカが仲介し当局者での協議が続くロシアとウクライナによる和平協議につ