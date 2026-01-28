相続は、生前に家族で話し合い、情報を整理しておくことが重要です。相続準備を怠ったことで、後悔するケースもけっして少なくありません。本記事では、 LIFE Group の著書『相続家族会議のすすめ: 安心と信頼の遺産相続は「事前準備」が10割』（時事通信社）から、相続と向き合うための心構えについて解説します。相続でよくある後悔と背景「まさか、こんなに早く……」親の体調が急変したり、突然の事故や病気で亡くなったりした