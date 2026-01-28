京都府京丹後市弥栄町の翻訳家・作家の横島昇さん（７２）が、英国作家のフランシス・キングさん（１９２３〜２０１１年）の長編小説「ザ・カスタム・ハウス」を翻訳し、出版した。京都を舞台に原爆症など日本の暗部を描いた代表作という。翻訳開始から４０年近くたち、横島さんが病魔と闘いながら仕上げた労作でもある。【死ぬかと思った】エジプトでまさかの緊急搬送…「謎の赤いもの」を吐いた壮絶体験「災難過ぎる」「本当に