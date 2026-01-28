北海道ツーリングでTZR250だと遭遇する非舗装路が怖い……がきっかけで新カテゴリーがスタート！ 1980年代、アフリカの砂漠が舞台のパリダカール・ラリーが世界で注目を浴びるようになり、各メーカーから市販車でもラリーレイドマシンが続出した。但し主力はビッグシングル、もしくはビッグツインと、キャリアを積んだスゴ腕ライダーでなければ乗れそうにない世界観。