米ロック歌手ニール・ヤングさん＝2019年5月（AP＝共同）【ニューヨーク共同】カナダ出身の米ロック歌手ニール・ヤングさんは27日、デンマーク自治領グリーンランドの住民らに自身の楽曲をプレゼントするとウェブサイトで明らかにした。ヤングさんはトランプ米大統領が領有を目指すグリーンランドの友人への「平和と愛の贈り物」としている。自身の楽曲や音楽ビデオが視聴できるサイトへの1年間のアクセス権を、グリーンランド