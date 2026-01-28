星野リゾートが展開する「リゾナーレ那須」(栃木県那須郡)は4月12日から、「お米の学校」を開催する。稲作体験の後は伝統的な炊飯方法である羽釜炊きに挑戦今年で6年目となる本プログラムは、宿泊者を対象に2026年4月12日〜10月11日の期間、全4回にわたり実施される。種まき、田植え、除草、稲刈り・脱穀の作業を体験し、体験後は羽釜で炊いたお米でおむすびを握る。収穫した新米は参加者の自宅へ届けられる。お米の一生を体験し、