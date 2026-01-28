北九州市の工業高校の高校生たちが27日、若戸大橋の塗装工事を見学しました。高さ40メートルの現場で、生徒たちはどんなことを学んだのでしょうか。 北九州市の若戸大橋の塗装工事現場を訪れたのは、北九州市の八幡工業高校土木科の生徒37人です。生徒たちは階段を登り、高さ40メートルのところにある、車が走る道路下の点検用通路などから、塗装された橋を見学しました。■高校生「わざわざ足場まで立てて点検して