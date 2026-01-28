今日28日の関東甲信は広く晴れますが、夕方からは神奈川県や山梨県を中心に雪や雨の降る所がありそうです。明日29日も晴れ間が出るものの、雲が広がりやすく、昼頃から所々で雪や雨が降るでしょう。空気の乾燥した状態が続きますので、火の元、火の取り扱いに十分にご注意ください。28日は夕方以降、神奈川西部や山梨で雪や雨今日28日は冬型の気圧配置になり、関東甲信は広く晴れるでしょう。ただ、夕方以降は神奈川県西部や山梨県