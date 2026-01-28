新庄市で27日、住宅1棟が全焼する火事があり、この家に住む68歳の男性と現在も連絡が取れなくなっています。警察の調べによりますと27日午後10時40分ごろ、新庄市五日町の伊藤一明さん（68）の住宅から炎が上がっているのを近くの住民が発見し、警察に通報しました。火はおよそ2時間半後に消し止められましたが、この火事で木造2階建ての住宅1棟が全焼しました。伊藤さんは1人暮らしで現在も連絡が取れていません。警察が伊藤さん