本日1月28日（水）放送の『相棒 season24』第14話「薔薇と髭の告発」に、シリーズ屈指の人気キャラクター・ヒロコママ（深沢敦）が登場する。【映像】最新話はTVerで無料見逃し配信中！東京・新宿で、ゲイバー「薔薇と髭と…。」を営んでいるヒロコママ。おせっかいで人情家、そしてとにかくハイテンションという濃厚なキャラで、『相棒』ファンを虜にしてきた。『season1』第3話（2002年）で初登場して以来、たびたび事件にからん