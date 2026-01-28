フジテレビ系にて放送中のドラマ『ラムネモンキー』の第3話に石倉三郎、第5話に生瀬勝久が出演することが決定した。 参考：『ばけばけ』花田旅館は史実通り？「こんな人がいたら」を具現化した生瀬勝久×池谷のぶえ 本作は、『コンフィデンスマンJP』（フジテレビ系）、『リーガルハイ』（フジテレビ系）、『どうする家康』（NHK総合）などの古沢良太が脚本を手がける“1988青春回収ヒューマンコメディ