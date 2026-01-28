エレコムは1月27日、背面で推し活を楽しめる電子ペーパーディスプレー搭載のハイブリッドスマホケース「PM-A25AEINK01BK」「PM-A24AEINK01BK」を発売する。対応機種は、PM-A24AEINK01BKがiPhone 16、PM-A25AEINK01BKがiPhone 17。公式ストアの価格は8980円。●専用アプリで画像を登録 だけ！充電や無線接続もいらない！新製品には、好きな画像を選ぶだけで写真が浮かび上がるディスプレー機能を搭載したスマホケース。専用ア