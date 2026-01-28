●きょう28日(水は瀬戸内側ほど晴天。北風の影響で空気は冷たい●あさって30日(金)にかけて寒さのレベルが増す予想。入念な防寒対策を＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 夜間の放射冷却の影響で、この時間にかけて底冷えが強くなっています。きょう28日(水)午前6時30分現在、山間部を中心に0度を下回り今朝も厳しい冷え込みとなっています。 昨夜も県内はよく晴れました。日本列島の日本海側には、北風とともに続々と雲が流れ込んでいま