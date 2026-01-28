3月に閉校する長崎市の小学校。 市長が児童と一緒に給食を楽しみました。 （鈴木 長崎市長） 「こんにちは～」 長崎市の手熊小学校にやってきた鈴木長崎市長。 「いただきます」 手熊小学校は今年3月で閉校が決まっていて、全校児童33人と思い出を作りたいと「ふれあい給食」の一環で訪れました。 メーンの献立は、「ポークビーンズ」。 長崎市と姉妹都市のセント