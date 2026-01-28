2026Ç¯1·î26Æü¡¢Âè°ìºâ·Ð¤Ï¡¢²áµî10Ç¯¤Ç¶â²Á³Ê¤¬Ìó5ÇÜ¤ËµÞÆ­¤·¤¿°ìÊý¡¢¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤Î»ñ»º²ÁÃÍ¤¬Ë½Íî¤·¡¢Î¾¼Ô¤Î±¿Ì¿¤¬Á¯ÌÀ¤ËÊ¬¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤¿¡£µ­»ö¤Ï¡¢20Ç¯Á°¤Ë·ëº§¤Îµ­Ç°¤È¤·¤Æ10Ëü¸µ¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¤Î»ØÎØ¤¬¸½ºß¤ÏÃæ¸Å»Ô¾ì¤Ç¤Û¤ÜÃÍ¤¬¤Ä¤«¤Ê¤¤°ìÊý¡¢Åö»þ¥°¥é¥àÅö¤¿¤ê100¸µ¡Ê¸½ºß¤Î¥ì¡¼¥È¤ÇÌó2200±ß¡¢°Ê²¼Æ±¤¸¡ËÂæ¤Î°ÂÃÍ¤ÇÂ·¤¨¤¿100¥°¥é¥à¤Î¶â¤ÎÁõ¾þÉÊ¤¬¡¢¸½ºß¤Î²Á³Ê¹âÆ­¤Ë¤è¤ê¤Á¤ç¤¦¤É10Ëü¸µ¡ÊÌó220Ëü±ß¡Ë¤Î²ÁÃÍ¤È¤Ê