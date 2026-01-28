アストロズのカルロス・コレア内野手（31）は、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）でプエルトリコ代表としてプレーしないと、スポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」に明かした。理由は、契約に対する保険を確保できなかったためだという。MLBの40人枠に入っているWBC出場予定選手は、MLBと選手会が合意した保険会社による審査を受ける。過去の故障歴などを理由に「保険引き受け不可」と判断された場合、WBC中の負傷