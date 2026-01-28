オーラスでのトップ目とラス目の差は、なんと僅か900点。そんな類稀な接戦を制したのは、EX風林火山の兼任監督・二階堂亜樹（連盟）。チームのポイントは、ついに昨年の赤坂ドリブンズに続く＋1000ポイントの領域に突入した。【映像】上から下まで900点差！超レアな大接戦状態1月27日、「大和証券Mリーグ2025-26」の第1試合は、起家から亜樹、BEAST X・下石戟（協会）、渋谷ABEMAS・白鳥翔（連盟）、EARTH JETS・逢川恵夢（協