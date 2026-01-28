次期「iPhone 18 Pro」の「ダイナミックアイランド（Dynamic Island）」のサイズに関する噂が流れています。 ↑スモールアイランド？（画像提供／Ice Universe／X） 情報通のIce Universeによれば、iPhone 18 Proのダイナミックアイランドは、現行モデルの「iPhone 17 Pro」と比較して約35%縮小するとのこと。具体的には幅が約20.7mmから約13.5mmになると言い、その予想画像（上記）を投稿しました。 これらの寸法は、iPh