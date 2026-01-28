元広島・紀藤氏が振り返る1991年のリーグ優勝1991年シーズンは山本浩二監督率いる広島がセ・リーグを制覇した。紀藤真琴氏（株式会社EJフィールド代表取締役）は当時、プロ8年目の右腕でVメンバーの1人だ。ほとんどが中継ぎで36登板、3勝3敗、防御率4.44の成績。プロ5年目からは毎年フル回転しており、コンディションは万全ではなかったが、与えられた場面で懸命に投げた。泣き言は言わなかった。弱気にはならなかった。先輩のこ