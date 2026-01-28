大胆に肩を出し、モデルのランウェイウォークの如く、夜の街を颯爽と歩いているのは、俳優の鳴海唯（27）だ。１月19日、原宿（東京・渋谷区）でファッションブランド『DIOR』のポップアップイベント『ディオール アディクト キャンディ ショップ』のオープニングプレビューが開催され、多くの芸能人が訪れた。会場の外には、彼らを一目見ようと多くの見物人が集まっていたが、その中でも、特に目を引いていたのが、鳴海だった。「