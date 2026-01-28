お互いに芸能界で唯一の「親友」という俳優の梅沢富美男と歌手の研ナオコの2人が、29日放送予定のテレビ朝日系「徹子の部屋」に出演する。 来週50周年に突入する「徹子の部屋」のお祝いに、テレビで女形を披露することはないという梅沢が、女形で踊ってくれることに。その華麗な美しさは必見！感動する黒柳だったが、女形でお喋りするのは調子が出ないと言うことで着替えに行き…戻ってきたのは、いつもの梅沢！ 70代の2人