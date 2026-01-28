歌手・タレントの田代まさし氏（69）が今月25日に神奈川県・茅ヶ崎市役所前で行われた地域イベント「茅ヶ崎マルシェ」にゲスト参加し、「一般社団法人Ｈｏｍｉｅ子ども未来育成会」代表理事の井上ケイ氏とのトークショーで「いじめ問題」について、自身の体験を踏まえて持論を語った。 【写真】著書「こころの処方箋」を手にトークイベントに臨んだ田代まさし氏 田代氏は「僕は今、薬物依存の講演活動をや