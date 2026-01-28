反町隆史、大森南朋、津田健次郎がトリプル主演を務めるドラマ『ラムネモンキー』（フジテレビ系／毎週水曜22時）の第3話が28日の今夜放送される。【写真】映画監督の肇（大森南朋）は企画書を持って奔走することに本作は『コンフィデンスマンJP』『リーガルハイ』などを手がけた古沢良太が脚本を務める青春回収ヒューマンコメディ。“こんなはずじゃなかった”大人たちの再会と再生をコミカルかつエモーショナルに活写する。