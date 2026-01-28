お天気キャスターの今井春花が28日までにインスタグラムを更新。近影を披露すると、称賛の声が寄せられた。【写真】テレ朝お天気お姉さん26歳が「スタイル抜群」写真集でも魅力全開（7枚）2022年8月に気象予報士試験に合格すると、同年12月にはウェザーマップに所属、現在は『グッド！モーニング』（テレビ朝日系）でお天気キャスターを務めている今井。昨年はデジタル写真集も発売し、抜群のスタイルが話題となっている。