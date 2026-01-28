◆報知プレミアムボクシング▽後楽園ホールのヒーローたち第２９回後編葛西裕一葛西のボクシングは米国修業を経てモデルチェンジした。ジャブとフットワークを駆使するスタイルから、直線的に前に出てパワーパンチで勝負した。その姿は力強く映った。以前よりパワフルになり、難なく日本王座を獲得。アジアでは無敵だった。「自分から大場（政夫）さんのボクシングを切り離した。足を使ってジャブを打つスタイルは、（大