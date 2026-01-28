女優の高橋ひとみが、長身夫とのサマになりすぎる２ショットを公開した。２８日までに自身のインスタグラムを更新した高橋は「先日、柚のお父さんがソウルに舞台を観に来てくれました柚が待っているので弾丸旅でしたが久しぶりの海外を満喫しているようでした」と愛犬・柚についても言及しつつ、夫が観劇に訪れてくれた喜びをつづった。２人で黒のダウンをまとった“リンクコーデ”も披露し、背の高い夫の後ろ姿をアップした