1月27日に公示された衆議院選挙。TBSテレビ「news23」では、▽5人以上の国会議員が所属し、▽直近の国政選挙での得票率が2％以上の7党の党首を招き、討論会を行いました。中編は「消費税」についてです。（1月25日収録）【写真を見る】【7党首に聞く】「食料品ゼロ」はいつ実現するのか？消費税減税の「本気度」と「財源」の壁【news23党首討論 中編】7党首が激論「どうする？消費税」小川彩佳キャスター：各党の公約発表会見で、