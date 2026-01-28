2024年、25年と2年連続で5％超えの賃上げを果たした日本の賃金。1月下旬から26年の春闘がスタートするが、物価上昇に賃金は追いつくのか？そのためにすべきこととは？【写真を見る】1月下旬に春闘スタート…「物価に勝つ賃上げ」のための“4つの提言”とは？【Bizスクエア】 「いきなり安い商品で“わくわく感”」物価高に苦しむ消費者を応援しようと、“特売”に力を入れている『スーパーセルシオ和田町店』（神奈川・横浜市）。