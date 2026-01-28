イラクの連立政権協議をめぐり、アメリカのトランプ大統領はマリキ元首相の首相選出に反対する意向を表明しました。去年11月の国民議会選挙を受けたイラクの連立政権協議について、トランプ大統領は27日、「イラクがマリキ元首相の首相選出という悪い選択を行うとの話がある。もし、選出されればアメリカはイラクを支援しない」とSNSに投稿しました。選挙では、スダニ首相が率いるイスラム教シーア派の「復興開発連合」が単独過半