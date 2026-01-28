2024年から2025年にかけてのアメリカの人口の伸び率が大きく落ち込みました。トランプ政権の厳格な移民政策が影響したとみられます。アメリカ統計局が27日に発表した推計によりますと、去年、2025年7月1日時点でのアメリカの人口は1年前から180万人増えて3億4180万人でした。増加率は0.5%で、2023年から24年にかけての1.0%の増加から半減しています。アメリカでは新型コロナの影響を受けた2020年から21年にかけて0.2%と史上最低の