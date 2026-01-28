西野七瀬（31）が、山時聡真（20）と菅野美穂（48）のダブル主演映画「90メートル」（中川駿監督、3月27日公開）に出演することが27日、分かった。山時演じる母子家庭で育つ藤村佑が、菅野演じる母の美咲が高校2年時に難病を患ったことで、小学生の頃から一筋だったバスケットボールを辞め、母の世話を優先せざるを得なくなる物語で、美咲が利用する介護施設のケアマネジャー下村香織を演じる。西野は「演じさせていただいたケアマ