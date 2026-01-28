フィギュアスケート全日本選手権のアイスダンスで４位となった紀平梨花（２３）が、カナダへ出国した。２８日までにインスタグラムを更新し、「出発ＣＡ」とつづり、愛称「りかしん」でアイスダンスのペアを組む西山真瑚（オリエンタルバイオ）との２ショットを披露した。この投稿にファンからは「身体に気をつけて頑張ってね〜」「気をつけて行ってらっしゃ〜い」「めっちゃカワイイ」「応援してますよー！！」「めっちゃカ