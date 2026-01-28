東京・稲城市のよみうりランド内にオープンする、世界初となるポケモンの屋外常設施設『ポケパーク カントー』の内部が報道陣に初公開されました。出会えるポケモンは600匹以上。段差のある道や草むら、トンネルや山道などが約500メートル続くエリア『ポケモンフォレスト』には、どんなポケモンたちがいるのか取材しました。■森にはピカチュウやイーブイ、エイパムなどたくさんのポケモン『ポケモンフォレスト』と呼ばれる森には