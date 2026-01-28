世界王者としての激闘で記憶に残る徳山昌守 photo by Reuters/AFLO井上尚弥・中谷潤人へとつながる日本リングのDNAたち19：徳山昌守過去の連載リスト〉〉〉"ホンモノ"は西方より現れる。1980年から30年以上もの間、ボクシング界のトップ選手の多くは、関西のジムに所属、もしくは関西圏出身者で占められていた。徳山昌守（金沢ジム）の存在もその系譜のなかにある。決してパンチャーではなかったが、リズミカルなアウトボクシング