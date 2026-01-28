きのう、ファンに見守られながら日本を出発したジャイアントパンダの「シャオシャオ」と「レイレイ」。きょう未明、返還される中国に到着しました。2頭は今後、検疫のため隔離される予定です。元気よく人参をほおばっています。上野動物園を出発する直前の「シャオシャオ」と「レイレイ」の様子です。2頭のパンダは大勢のファンに見送られながら、きのう午後8時すぎに成田空港を飛び立ちました。見送りに来たファン「ありがとうー