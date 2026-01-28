プロ野球・巨人の浦田俊輔選手が、2月1日のキャンプインを前に今季にかける思いを語りました。オフの自主トレは一人で行い、フィジカルの強化とスピードアップに取り組んだという浦田選手。他選手と合同で自主トレをする選手もいる中、一人で取り組んだことについて「自分との戦い(になる)。シーズンも自分との戦いですし、自分がどれだけやれるかを試されている中、自分と向き合いながらやることができた」とその理由を明かしまし