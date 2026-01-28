東京大学大学院の教授が収賄容疑で逮捕された事件を受け、東大病院の院長が引責辞任したことが分かりました。この事件は東大大学院教授で皮膚科医の佐藤伸一容疑者（62）が、「日本化粧品協会」との共同研究で便宜を図る見返りとして、高級クラブなどで接待を受けた疑いで逮捕されたものです。東大病院によりますと、この事件を受け田中栄病院長が引責辞任したことが分かりました。その後の取材で「日本化粧品協会」の代表理事が、