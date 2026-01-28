中国国際航空、中国東方航空、中国南方航空、アモイ航空、山東航空などの航空会社が26日、日本路線の航空券を対象とした特別対応措置に関する通知の内容を相次いで更新した。それによると、日本発着（経由便を含む）路線の航空券は10月24日まで無料でキャンセル・変更ができるという。3月29日から10月24日までは2026/27夏秋ダイヤ期間に当たる。上記の公告は日本路線の無料キャンセル・変更政策が26年夏秋ダイヤ期間まで延長される