娘の頭を素手で殴ってけがをさせた疑いで、静岡県中部に住む20代の男が逮捕されました。 傷害の疑いで逮捕されたのは、静岡県中部地区に住む土木作業員の男（20代）です。 警察によりますと、男は1月下旬頃、県中部地区において10歳未満の娘の頭を素手で殴り、けがをさせた疑いが持たれています。 1月27日に児童相談所が警察に連絡し、警察は同日に男を逮捕しました。被害にあった女児は軽傷だということです。 警察の調べに対