人類滅亡までの残り時間を「85秒」と示す「終末時計」（AP＝共同）【ワシントン共同】米誌ブレティン・オブ・ジ・アトミック・サイエンティスツは27日、人類滅亡の時刻を午前0時に見立てた「終末時計」の残り時間を「85秒」と発表した。過去最短だった昨年から4秒縮まった。核兵器の脅威増大や、急速に普及する人工知能（AI）の潜在的リスク、歯止めがかからない温暖化の進展を理由に挙げた。同誌は声明で「ロシアや中国、米国