テレビ西日本（ＴＮＣ）の佐藤有里香アナウンサー（３０）が１月末で同社を退社することを自身のＳＮＳで報告した。佐藤アナは２８日までにインスタグラムを【ご報告】と題して更新。「テレビ西日本を１月末で退社することとなりました」と伝えた。「局アナとして走り続けた約７年間、大好きなスポーツをはじめ、情報番組やバラエティ、ナレーション、そして『佐藤アナの大酒記』など、たくさんの経験をさせていただき、視聴