米国債利回り（NY時間16:25）（日本時間06:25） 米2年債 3.569（-0.021） 米10年債4.233（+0.022） 米30年債4.847（+0.045） 期待インフレ率2.346（+0.030） ※期待インフレ率は10年債で算出 きょうのＮＹ債券市場、１０年債利回りは上昇。この日は５年債入札が実施され、最高落札利回りが発行日前利回り（ＷＩ）を上回ったことで、利回りは上昇の反応も見せていた。 ２－１０年債の利回り格差は+