「ゾンビたばこ」と呼ばれる、指定薬物を使用した疑いでプロ野球・広島東洋カープの選手が逮捕されました。広島東洋カープの選手、羽月隆太郎容疑者（25）は、2025年12月中旬ごろ、「ゾンビたばこ」と呼ばれる指定薬物「エトミデート」を若干量、摂取して使用した疑いがもたれています。12月16日に関係者からの通報を受けた捜査員が、通報者のいる場所に駆け付けたところ羽月容疑者もいたため、任意同行を求めて尿を採取し検査した