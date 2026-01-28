【ニューヨーク＝木瀬武】２７日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）の終値は、前日比４０８・９９ドル安の４万９００３・４１ドルだった。値下がりは２営業日ぶり。この日の決算発表で今期の減収見通しを示した保険大手ユナイテッドヘルス・グループの株価が約２０％下落し、相場全体を押し下げた。ＩＴ企業の銘柄が多いナスダック総合指数の終値は２１５・７４ポイント高の２万３８１７・１０だった。